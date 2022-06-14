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Стало известно о состоянии пострадавших россиян при обстреле со стороны Украины

Состояние четырех пострадавших при обстреле брянского села оценивается как стабильное

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Состояние четырех пострадавших при обстреле села Займище городского округа Клинцы Брянской области оценивается как стабильное. Об этом заявил директор департамента здравоохранения российского региона Сергей Галаганов, пишет ТАСС.

Он пояснил, что все пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей различных частей тела. Галаганов добавил, что им оказывают всестороннюю медицинскую помощь в районной больнице городского округа Клинцы.

По словам главы брянского Депздрава, в результате обстрела со стороны Украины пострадали три женщины 1947, 1951 и 1973 годов рождения, а также мужчина 1947 года рождения.

Об обстреле в Брянской области стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после обстрела в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка.

Похожий инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.

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Анна Щербакова
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