Названы причины подписания Си Цзиньпином указа о действиях невоенного характера

Китаевед Вавилов: сам указ Си Цзиньпина о действиях невоенного характера не обнародован

Отсутствие полного текста приказа, который подписал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, обращает на себя внимание. Для общественности были представлены только анонимные комментарии военных экспертов, сообщил китаевед-публицист Николай Вавилов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал возможные причины подписания указа.

Возможные сценарии

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Документ станет правовой основой для проведения китайскими войсками действий невоенного характера и вступит в силу 15 июня 2022 года. Сообщается, что новые положения должны будут помочь Пекину защитить жизнь и имущество людей, обеспечить безопасность и развитие страны, а также сохранение стабильности в регионе и мире.

«Обращает на себя внимание отсутствие полного текста документа, который подписал Си Цзиньпин, а лишь присутствие анонимных комментариев военных экспертов. Они указывают, что речь идет о спасательных операциях», — сообщил Вавилов.

Николай Вавилов указал, что в китайском медиапространстве связывают принятие указа с двумя возможными сценариями.

«Первое — это использование вооруженных сил в операции на Тайване. В том числе в непосредственно боевых действиях на территории Тайваня, которые не будут являться войной, потому что Тайвань не является признанным большинством государств мира государством. Следующее — это может быть нарастающая политическая борьба к 20-му съезду и усиливающаяся социальная и экономическая дестабилизация в Китае из-за нарастающего кризисного явления», — заявил он.

Китай и Тайвань

Китаевед отметил, что приказ появился после заявлений со стороны Тайваня.

Из-за чего конфликт между Китаем и Тайванем? До середины XVI века остров Тайвань по очереди захватывали Китай, Япония, Голландия, Испания и Португалия. В 1683 году на остров высадилась маньчжурская армия Цинской династии (которая предшествовала Китайской Республике) и включила Тайвань в состав китайской провинции Фуцзянь. В конце XIX века остров находился под управлением Японии, но после Второй мировой войны Китайская Республика вновь вернула контроль над этой территорией. В середине XX века в Китае разразилась гражданская война. В результате на остров Тайвань прибыли беженцы. В их число входили и политические руководители, которые стали править на Тайване. В 1980-х отношения Китая и Тайваня начали улучшаться. Китай настаивал на формуле «одна страна, две системы», которая предполагала воссоединение Тайваня с материком в статусе автономии. В 1991 году остров и материк официально закончили войну. Однако в 2000-ом году отношения вновь испортились. На острове начался курс на независимость. Вопрос отношений Китая и Тайваня так и остается открытым по сегодняшний день. В мире до сих пор существуют разногласия в отношении официального статуса острова. Согласно позиции КНР, Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Но лидеры Тайваня не согласны с этим и действуют обособленно от Пекина.

«Приказ принят в условиях усиливающегося трения между Китаем и Тайванем и после заявления главы законодательного органа власти Тайваня, что их ракеты могут поразить Пекин», — заключил китаевед.

Как уточнило китайское государственное СМИ Global Times, речь идет «не о войнах, а о других операциях». В то же время издание Radio Free Asia, финансируемое правительством США, предположило, что власти Китая планируют захватить территорию острова.