Финансируемое США СМИ сообщило о подготовке Китая к спецоперации на Тайване

Издание Radio Free Asia, финансируемое правительством США, сообщает, что власти Китая готовятся к «невоенной» спецоперации на Тайване, чтобы захватить территорию острова.

Ряд политиков и экспертов выразили озабоченность в связи с директивой, подписанной китайским лидером Си Цзиньпином 13 июня: согласно документу, армия КНР может проводить спецоперации «для предотвращения угроз», «поддержания мира» и «защиты суверенитета» страны. Как подчеркивает китайское государственное СМИ Global Times, речь идет «не о войнах, а о других операциях». Критики директивы считают, что тем самым Пекин обеспечивает себе правовую основу для вторжения на Тайвань.

Как говорил представитель китайского Минобороны У Цянь, Пекин готов к военным действиям в случае, если кто-либо примет попытку отделить Тайвань от Китая. Соответствующее заявление было сделано после того, как власти США пообещали Тайваню увеличить размеры военной помощи, которую оказывают в связи с опасениями возможного вторжения китайских властей.