Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Си Цзиньпина уличили в подготовке «невоенного» вторжения на Тайвань

Финансируемое США СМИ сообщило о подготовке Китая к спецоперации на Тайване

Фото: Florence Lo / Reuters

Издание Radio Free Asia, финансируемое правительством США, сообщает, что власти Китая готовятся к «невоенной» спецоперации на Тайване, чтобы захватить территорию острова.

Ряд политиков и экспертов выразили озабоченность в связи с директивой, подписанной китайским лидером Си Цзиньпином 13 июня: согласно документу, армия КНР может проводить спецоперации «для предотвращения угроз», «поддержания мира» и «защиты суверенитета» страны. Как подчеркивает китайское государственное СМИ Global Times, речь идет «не о войнах, а о других операциях». Критики директивы считают, что тем самым Пекин обеспечивает себе правовую основу для вторжения на Тайвань.

Как говорил представитель китайского Минобороны У Цянь, Пекин готов к военным действиям в случае, если кто-либо примет попытку отделить Тайвань от Китая. Соответствующее заявление было сделано после того, как власти США пообещали Тайваню увеличить размеры военной помощи, которую оказывают в связи с опасениями возможного вторжения китайских властей.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала жительницу Москвы по подозрению в госизмене
Три человека погибли во время сбора фруктов от удара молнии
Украинские власти Запорожской области заявили об угрозе экологической катастрофы
Москвичам пообещали дожди с грозами до конца недели
Франция показала пушку для танка будущего
Изнасилованная морпехом ВСУ жительница Мариуполя нашлась живой
В российском бюджете нашли нарушения на сотни миллиардов рублей
Названы города с сильно подорожавшими готовыми квартирами
Названо лучшее туристическое развлечение 2022 года
Ким Кардашьян натянула на себя культовое платье Мэрилин Монро и испортила его
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.