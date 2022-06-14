СКР возбудил дело после обстрела рынка в центре Донецка со стороны ВСУ

СКР возбудил дело после обстрела рынка в Донецка, из-за которого погибли три человека

Следователи возбудили дело по факту обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 13 июня этого года украинские военные произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения Буденовского района города. В результате на рынке «Майский» три человека, среди которых 43-летний мужчина, 50-летняя женщина и 11-летний ребенок, погибли. Также были ранены не менее 10 мирных жителей и повреждены девять жилых домов.

Как уточнили в ведомстве, по факту случившегося возбуждено дело по статье 256 («Жестокое обращения с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ. Сейчас сотрудники СКР устанавливают личности украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

О том, что центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ, стало известно ранее в понедельник, 13 июня. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району.