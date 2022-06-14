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Дуров упрекнул Apple в намеренном ухудшении качества веб-версий приложений

Дуров упрекнул Apple в намеренном ухудшении веб-приложений для роста загрузок в App Store
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Globallookpress.com

Российский миллионер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров упрекнул Apple в намеренном ухудшении качества веб-версий приложений для роста их загрузок в App Store, за которые компания получает комиссию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы подозреваем, что Apple может намеренно ухудшать свои веб-приложения, чтобы заставить пользователей загружать больше нативных приложений, где Apple может взимать свою комиссию в размере 30 процентов», — подчеркнул предприниматель, отметив, что Telegram Web не может раскрыть весь потенциал на устройствах с платформой iOS.

Дуров отметил, что компания сознательно ограничивает веб-разработчиков. Он сослался на их жалобы на технические проблемы в браузере Safari, используемом устройствами Apple.

По словам предпринимателя, на эти особенности уже обратило внимание британское управление в сфере конкуренции и рынков (CMA). Оно дало заключение, что компания ограничивает возможности приложений, лишая потребителей преимуществ этой технологии.

Ранее Дуров объявил, что в мессенджере Telegram появятся новые платные функции. Разработчики представят подписку Telegram Premium, которая позволяет каждому приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы.

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Марина Совина
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