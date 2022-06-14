Эфиопия назвала условия подключения к создаваемой Россией платежной системе

Посол Эфиопии заявил, что страна могла бы подключиться к создаваемой РФ платежной системе

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау заявил, что страна могла бы подключиться к создаваемой Москвой платежной системе, при условии участия в ней Турции или Китая, передает РИА Новости.

Он отметил, что такой платежный канал подойдет для Африки, валюта может быть любой, но необходимо создать механизм для ее конвертации в других странах.

«Сейчас в России нельзя обменять и потратить эфиопский быр, валюту, принятую в моей стране. То же самое с рублями в Эфиопии. Чтобы изменить это положение, государства должны договориться», — указал Алемайеху Тегену Аргау.

Ранее стало известно, что в рамках 25-го юбилейного Петербургского международного экономического форума состоится сессия «Международное сотрудничество по-новому: как будут платить?», которая станет площадкой для обсуждения возможностей взаимодействия на новых геополитических направлениях. Отмечается, что в условиях западных санкций необходимо активно развивать национальные платежные системы разных стран.