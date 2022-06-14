Изнасилованная морпехом ВСУ жительница Мариуполя нашлась живой

Военная контрразведка ФСБ нашла живой жительницу Мариуполя, изнасилованную морпехом ВСУ

Сотрудники Следственного комитета России и военной контрразведки ФСБ нашли живой жительницу Мариуполя Елену [фамилия не разглашается], изнасилованную морским пехотинцем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Батынским. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Женщина считалась погибшей после совершенного над ней надругательства. Ее стали разыскивать после того, как подчиненные Батынского сообщили российским следователям, что он изнасиловал задержанную жительницу Мариуполя, а ее мужа застрелил. Преступления были совершены им, когда 36-я бригада морской пехоты ВСУ дислоцировалась на заводе в Мариуполе.

Елену нашли в фильтрационном пункте со сдавшимися на заводе «Азовсталь» украинскими военнослужащими и бойцами батальона «Азов». Российским следователям она рассказала, что во время боевых действий в городе перестал ходить общественный транспорт, а ей с мужем надо было ехать к его родителям. Они отправились на велосипедах, но по дороге их остановили морпехи, приняв за разведчиков. Супругов посадили в подвал, а затем пришел Батынский, застрелил мужа Елены, а ее насиловал на протяжении нескольких дней. На очной ставке женщина подтвердила в присутствии подозреваемого свои показания.