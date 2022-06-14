Во Франции рассказали о готовности Запада принудить Киев к уступкам России

AgoraVox заявил, что Запад готов принудить Киев уступить РФ территории для урегулирования

Французский портал AgoraVox заявил, что Запад изменил свою позицию относительно ситуации вокруг Украины и готов принудить Киев к территориальным уступкам России для дипломатического урегулирования.

По словам автора материала, средствам массовой информации в США и Европе пришлось прекратить тиражировать фейки по поводу «неудач» Москвы в ходе спецоперации.

Издание отмечает, что успехи России значительно изменили позицию Запада, теперь он готов идти на компромисс и призывает к переговорам с президентом Владимиром Путиным, хотя раньше высказывал антироссийские заявление в категорической форме.

«Результат: все больше западных политиков (начиная со "старого мудреца" Киссинджера) призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», — резюмировал автор статьи.

Ранее бывший госсекретарь и экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что западным странам следует учитывать российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине в целях предотвращения усиления китайского влияния на Москву.