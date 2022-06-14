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Российская авиация уничтожила шесть украинских установок «Град»

Минобороны заявило, что российская авиация уничтожила шесть украинских РСЗО «Град»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская авиация поразила 101 район с военной техникой и живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего были уничтожены шесть установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом во вторник, 14 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации также были уничтожены 13 бронемашин, 14 артиллерийских орудий, 22 спецавтомобиля, три пункта управления и 350 бойцов ВСУ.

Кроме того, высокоточными ракетами «Калибр» были поражены три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Бахмут и Переездное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил Конашенков.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3605 единиц автомобильной спецтехники, 1947 орудий полевой артиллерии и минометов, 521 установку РСЗО, 3548 бронемашин, 338 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1205 беспилотников, 131 вертолет и 202 самолета ВСУ.

Ранее ведомство показало видео ударов российских штурмовиков Су-25 по объектам ВСУ. В Минобороны рассказали, что пуски ракет выполнялись с малых высот.

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Константин Лысяков
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