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19:36, 1 июля 2026Культура

SHAMAN нашел объяснение гневу Максима Фадеева в свой адрес

SHAMAN заявил, что Максим Фадеев не владел информацией в период подготовки к Интервидению
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал критику в свой адрес со стороны продюсера Максима Фадеева. Об этом он высказался во время пресс-конференции РИА Новости.

Артист возмутился, что Фадеев раскритиковал его выступление на международном вокальном конкурсе «Интервидение» постом в социальных сетях.

«Максим не владел информацией, не присутствовал на репетициях. Мог написать в день финала, после выступления позвонить, спросить, как все прошло. На это времени не нашел. А чтобы написать гневный пост с критикой, нашел время», — сообщил Дронов.

Певец также отметил, что уважает талант Фадеева и понимает, что композитор страдает от проблем со слухом, но отказался принимать его аргументы. «Простите, но его критику на свой счет принять не могу», — добавил он.

Ранее SHAMAN назвал уговаривавшего его не выпускать песню «Я русский» продюсера. По словам Ярослава, он в какой-то момент давал ему советы по музыкальной карьере.

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