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Сбежавшего участника расстрела милиционеров в Москве 25 лет назад арестуют

Следствие просит арестовать участника ОПГ за расстрел милиционеров в Москве 25 лет назад

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте Валерия Кабанова — единственного оставшегося на свободе участника ОПГ «Новогиреевские», которая в 1997 году расстреляла милицейский патруль в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие решило заново просить суд санкционировать арест находящегося 25 лет в международном розыске предполагаемого наводчика банды Кабанова по прозвищу Волосатый, так как ему заочно переквалифицировали обвинение. К двум старым эпизодам разбойных нападений ему добавили бандитизм.

31 июля 1997 года четверо участников ОПГ совершили вооруженный налет на офис советско-индийского совместного предприятия «Орбитал», торговавшее видеотехникой. Но о разбойном нападении сотрудники успели сообщить в милицию и к офису оперативно прибыл патруль. Между правоохранителями и бандитами завязалась перестрелка. Трое милиционеров погибли на месте, также был убит один из участников ОПГ, его сообщники успели скрыться. Позже бандиты были задержаны, за исключением Волосатого.

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Любовь Ширижик
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