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В Киргизии описали ситуацию на границе с Таджикистаном после перестрелки

ГКНБ Киргизии заявил о напряженной обстановке после перестрелки на границе с Таджикистаном

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана после перестрелки остается напряженной. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 14 июня недалеко от населенного пункта Булак-Баши. Пограничные подразделения обеих стран открыли огонь. По предварительным данным, никто не пострадал. Представители Душанбе и Бишкека, как отмечает агентство, приступили к переговорам.

«Первым результатом переговоров стало решение о снятии подразделений с занятых боевых позиций», — описали ситуацию в ГКНБ Киргизии.

На границе Киргизии и Таджикистана регулярно случаются перестрелки и другие инциденты с участием военнослужащих на фоне неурегулированных территориальных споров. В апреле 2021 года там произошли полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали.

Стороны периодически договариваются о разводе сил, но раз за разом эти договоренности срываются. В начале июня Бишкек заявил, что Душанбе вновь перебрасывает в регион тяжелую технику.

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Алевтина Запольская
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