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В США обвинили власти в безумии после высказываний Лаврова

Историк Хомский назвал безумием цензуру США в отношении Лаврова и представителей России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action обвинил власти США в безумии после высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова и назвал недопустимой цензуру в отношении российских представителей.

Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах замалчивают информацию, которая не совпадает с позицией Вашингтона, и привел в пример интервью главы МИД телеканалу «Аль-Джазира», которые специалист был вынужден искать на его сайте.

«Блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой», — сказал Хомский.

Он добавил, что у Лаврова есть предложения, позволяющие преодолеть мировой кризис зерна, однако американские власти не позволяют гражданам узнать о них. Историк заключил, что люди в США должны быть в курсе происходящего.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что европейцы столкнулись с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введения антироссийских санкций. Он считает, что многим из них грозит нищета.

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Марина Совина
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