Россиянин отсудил у «Макдоналдса» 600 тысяч рублей

Москвич отсудил у «Макдоналдса» 600 тысяч рублей за поцарапанный в ходе уборки автомобиль

Житель Москвы, чей автомобиль в ходе уборки поцарапал сотрудник «Макдоналдса», отсудил у американской компании свыше 600 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.

Россиянин около года назад зашел в кафе сети быстрого питания, припарковав рядом иномарку Chevrolet. Когда мужчина вышел из заведения, он обнаружил на своем авто сколы.

Позже выяснилось, что работник «Макдоналдса» проводил уборку рядом с автомобилем и распылял воду под высоким давлением. Из-за действий сотрудника грязь, гравий и песок отлетали в сторону машины и повредили на ней краску.

Тогда в органах правопорядка возбуждать уголовное дело отказались, ресторан не стал компенсировать россиянину ремонт машины. Однако позднее московский суд взыскал с «Макдоналдса» 609 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В мае компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после 30 лет работы и продаже всех торговых точек из-за событий на Украине.

12 июня в Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса».