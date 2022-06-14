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Россия ввела санкции против 49 британцев

МИД России включил в санкционный список 49 граждан Британии, в том числе журналистов

Фото: Phil Noble / Reuters

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 49 граждан Великобритании, в том числе журналистов. Санкционный список опубликован на сайте российского министерства.

Внесенным в список британским подданным запрещен въезд на территорию России. Под ограничения попали корреспонденты The Guardian, ведущие BBC, а также главные редакторы крупных британских газет Daily Mail и Independent. Также в список внесли редактора военных новостей газеты Times.

Помимо представителей СМИ в санкционном списке значатся лица, связанные с оборонным комплексом Британии. Например, санкции введены против заместителя министра обороны Лео Докерти и командующего ВВС страны Майкла Вигстона.

Ранее МИД России включил в «стоп-лист» 41 гражданина Канады. Большинство канадцев из санкционного списка связаны с Канадским украинским конгрессом (КУК).

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Варвара Кошечкина
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