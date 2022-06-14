Поклонскую назначили советником генпрокурора России

Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России Краснова

Бывший депутат Госдумы и экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская назначена на должность советника генпрокурора России Игоря Краснова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, она прекращает вести социальные сети и какую-либо публичную деятельность. «Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ"», — сообщила Поклонская и рекомендовала обращаться за другими комментариями в пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщает РИА Новости, генпрокурор подписал указ о назначении Поклонской на должность советника 14 июня. В ведомстве пока не дают комментариев о том, какие направления она будет курировать.

Увольнение с должности замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июня, подписал указ о снятии Поклонской с должности заместителя главы Россотрудничества. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорилось в тексте документа. С чем было связано такое решение, не уточнялось.

Политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» предположил, что отставка Поклонской связана с ее активной публичной деятельностью, которая не нравится российским властям. Он также отмечал, что она останется на госслужбе, однако ее деятельность будет менее публичной. «Ее, безусловно, трудоустроят. Но Поклонская, которая была символом в 2014 году, и Поклонская сейчас — это две большие разницы для сторонних наблюдателей, хотя человек один и тот же, просто человек эволюционирует», — заявлял политолог.

Но Поклонская, которая была символом в 2014 году, и Поклонская сейчас — это две большие разницы для сторонних наблюдателей. Константин Калачев политолог

Сама Поклонская объясняла свое увольнение переходом на новую должность. «Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие», — сообщала экс-депутат.

Публичные заявления

Поклонская после начала российской специальной военной операции неоднократно высказывалась о событиях на Украине. Экс-депутат, в частности, призывала президента Украины Владимира Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и отмечала, что судьба России и Украины находится в руках каждого. Поклонская характеризовала ситуацию на Украине как «тьму и катастрофу». Она отмечала, что является одновременно и украинкой, и русской. «Две мои родные страны убивают друг друга, я этого не хотела и не хочу», — пояснила бывшая замглавы Россотрудничества. Она также заявляла, что литера Z является символом трагедии и горя для России и Украины. «Я говорю о том, что опасно слепо поклоняться любым символам — история этого не любит», — отмечала Поклонская.

С ее высказыванием не согласился глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он пояснил, что упомянутая латинская буква, так же, как и V, символизирует народную поддержку российской армии и «освобождение Украины от очевидного зла».