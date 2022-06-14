Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли почти полтора триллиона долларов

С начала года богатейшие люди мира потеряли 1,4 триллиона долларов

Фото: Anne Nygård / Unsplash

По данным Bloomberg Billionaires Index, 500 богатейших людей мира с начала года суммарно потеряли почти полтора триллиона долларов (1,4 триллиона), при этом 206 миллиардов долларов из этой суммы — только за понедельник, 13 июня.

Капитал сокращается из-за более высоких процентных ставок и опасений по поводу инфляции. Это резко контрастирует с прошлым годом, когда стремительно растущие рынки увеличили численность состоятельных людей в мире примерно на восемь процентов.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

С начала года больше всего потерял основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (минус 85,6 миллиарда долларов). Он занимает 190-е место в общем рейтинге. Состояние основателя Tesla и Space X Илона Маска уменьшилось на 73,2 миллиарда долларов. Основатель Amazon Джефф Безос лишился 65,3 миллиарда долларов, а Марк Цукерберг — 64,4 миллиарда.

Ранее британская консалтинговая компания Henley&Partners спрогнозировала, что число долларовых миллионеров, которые покинут Россию в 2022 году, может составить 15 тысяч (около 15 процентов от их общего числа).

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о взятии Камышевахи
Московский массажист избил клиентку и надругался над ней
Любителям питаться фастфудом и «отрабатывать» калории в спортзале дали совет
Москвич переделал часть квартиры бывшей жены под кабинет стоматолога
Россиянин убил знакомого после телефонной ссоры
Армянская оппозиция решила изменить протестную стратегию
Старшего преподавателя российского вуза осудили за взятки от 150 студентов
Психолог назвал причины отсутствия счастья у россиян
Богатейшие люди мира потеряли почти полтора триллиона долларов
Британию предложили привлечь к отвественности за поставки оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.