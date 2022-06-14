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Стало известно о состоянии выброшенного из окна в российском городе ребенка

Омбудсмен заявила, что медики борются за жизнь выброшенного из окна в Челябинске ребенка

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Медики борются за жизнь ребенка, которого мать выбросила из окна дома в Челябинске. Об этом сообщила в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Евгения Майорова.

Она заверила, что пострадавшему окажут всю необходимую помощь. Майорова пояснила, что компетентные органы устанавливают причины случившегося. «Аппарат уполномоченного по правам ребенка участвует. Дело в том, что мы такие ситуации, конечно, берем на контроль и следим за тем, как идет расследование, и за причинами, которые повлекли», — уточнила омбудсмен.

Соседи рассказали, что выбросившая из окна в Челябинске двух детей россиянка была спокойной.

По их данным, женщина стала жить отдельно от мужа три месяца назад. Накануне случившегося россиянка поссорилась с ним — тогда мужчина пытался попасть домой, но ему не открыли дверь.

О том, что 38-летняя женщина выбросила из окна 2-летнего ребенка и 11-летнего подростка, а после покончила с собой, стало известно во вторник, 14 июня. Младший ребенок погиб на месте, старшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

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Анна Щербакова
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