Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков оценил ситуацию в мировой торговле

Песков заявил о построении «нейронных сетей» торговли между странами на новой основе
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна продолжит использовать прежние форматы интеграции с дружественными государствами. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Песков оценил ситуацию в мировой экономике и заявил о построении «нейронных сетей» торговли между странами на новой основе.

«Россия так или иначе сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые, инвестиционные обмены, будут новые "нейронные сети" и торговли, и производства. Все это будет восстановлено на новой основе в условиях той совершенно беспрецедентной войны, которая была против нас объявлена и начата», — подчеркнул он.

В том же интервью Песков оценил значение Восточного экономического форума для России. По его мнению, роль события возрастет из-за переориентации связей на Восток.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два американских банка приостановили операции по госдолгу России
Песков оценил ситуацию в мировой торговле
Диетологи рассказали о пользе шаурмы и одном вредном ингредиенте в ней
Учительница совратила ребенка и оказалась в тюрьме
Плющенко высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании
Дуров упрекнул Apple в намеренном ухудшении качества веб-версий приложений
Российские банковские карты перестали интересовать хакеров
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными
Российский депутат пообещал отозвать признание независимости трех стран
Обнаружены перерабатывающие пластик черви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.