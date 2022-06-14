Песков оценил ситуацию в мировой торговле

Песков заявил о построении «нейронных сетей» торговли между странами на новой основе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна продолжит использовать прежние форматы интеграции с дружественными государствами. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Песков оценил ситуацию в мировой экономике и заявил о построении «нейронных сетей» торговли между странами на новой основе.

«Россия так или иначе сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые, инвестиционные обмены, будут новые "нейронные сети" и торговли, и производства. Все это будет восстановлено на новой основе в условиях той совершенно беспрецедентной войны, которая была против нас объявлена и начата», — подчеркнул он.

В том же интервью Песков оценил значение Восточного экономического форума для России. По его мнению, роль события возрастет из-за переориентации связей на Восток.