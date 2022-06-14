Песков оценил значение Восточного экономического форума для России

Песков заявил, что роль ВЭФ из-за переориентации экономических связей на Восток возрастет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил значение Восточного экономического форума, который проходит в конце сентября, для страны. Он заявил в интервью ТАСС, что его роль возрастет из-за переориентации экономических связей на Восток.

«С учетом переориентации многих цепочек и многих связей в сторону Востока значение Восточного экономического форума тоже будет великим», — сказал официальный представитель Кремля в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков также ответил на вопрос, посетит ли ВЭФ президент России Владимир Путин. Он призвал не опережать события, но указал на важность грядущего события.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что речь Путина на предстоящей пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет чрезвычайно важной.