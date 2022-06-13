Песков назвал важным предстоящее выступление Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ

Речь президента России Владимира Путина на предстоящей пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков назвал ситуацию в мировой экономике «идеальным системным штормом». По его словам, к ней привели пандемия коронавируса и ошибки, которые совершили западные страны, развязавшие экономическую войну против России.