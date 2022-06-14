Siemens Energy объяснила задержку турбины для «Северного потока»

Siemens Energy заявила, что турбина для «Северного потока» задержана из-за санкций Канады

Компания Siemens Energy объяснила задержку газовой турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.

В компании заявили, что на данный момент отремонтированные газовые турбины невозможно доставить клиентам из-за санкций Канады. Там добавили, что правительства Канады и Германии проинформированы о случившемся, и в настоящее время идет поиск «жизнеспособного решения».

Как пояснили в Siemens Energy, турбины необходимо регулярно ремонтировать для бесперебойной эксплуатации газопровода. Для этого одна из них и была доставлена в канадский Монреаль.

Ранее о том, что проблемы с прокачкой российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток», связанный с невозможностью вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, отчасти обусловлены решением Канады, писал «Коммерсант». О проблемах, связанных с невозвращенными ГПА, «Газпром» сообщил днем 14 июня.