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В Москве поощрят больше медсестер

Заммэра Ракова: статус «Московская медсестра» начали выдавать по новым специальностям

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве расширили список специальностей, представители которых могут получить почетный статус «Московская медсестра» и «Московский медбрат». Теперь в перечне есть и специальность «Анестезиология и реаниматология». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Почетный статус «Московская медицинская сестра» привлекает специалистов, которые стремятся к непрерывному повышению уровня своей квалификации. Этот статус уже получают медсестры по специальностям Сестринское дело и Сестринское дело в педиатрии. Все обладатели статуса дополнительно к заработной плате в течение пяти лет получают ежемесячную надбавку в размере семи с половиной тысяч рублей

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Она отметила, что сестры-анестезисты «берут на себя большую ответственность за здоровье пациента». В частности, представительницы этой специальности участвуют в преднаркозной подготовке к хирургической операции и контролируют состояние пациента во время анестезии. Кроме того, они следят за состоянием пациента и после операции.

Теперь почетный статус «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» присваивается по трем специальностям. Подать заявку на прохождение оценочных процедур по ним можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Его могут получить не только работающие в медицинских организациях столичного Департамента здравоохранения специалисты, но и специалисты любых других федеральных, ведомственных или частных клиник. Оценочные процедуры проводятся бесплатно.

7500рублей

будут получать ежемесячно в течение пяти лет медсестры и медбратья, получившие соответствующий почетный статус

Для пациентов наличие у специалиста соответствующего статуса является дополнительной гарантией качества медицинской помощи, доверия к медперсоналу и уверенности в его квалификации.

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Инга Разумовская
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