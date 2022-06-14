США задумали уменьшить доходы России от продажи нефти

Минфин США увидел рост доходов России от продажи нефти и захотел их снизить

Американская администрация считает, что Россия увеличила доходы от продажи нефти по всему миру. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает ТАСС.

Он пояснил, что Россия продает меньше нефти, но по более высокой цене. По его словам, Вашингтон ставит своей целью сокращение этих доходов Москвы, «несмотря на то, что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть».

В частности, Адейемо раскрыл, что США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен, которые будут в дальнейшем устанавливать за российскую сырую нефть. Тем самым Вашингтон стремится сделать так, чтобы РФ «не могла извлекать выгоду».

Ранее сообщалось, что частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Индии, закупая со скидкой нефть в России, уже стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива, скрывая их происхождение. Так, в апреле одна из индийских компаний зафрахтовала в местном порту танкер для перевозки сырья без запланированного пункта назначения и в мае выгрузила топливо в Нью-Йорке.

Суда с неизвестным пунктом назначения все активнее используют при торговле российской нефтью уже не один месяц. Нефть везут в море, где перегружают на другие танкеры, смешивая с сырьем иного происхождения. На рынке уже появились новые сорта нефтепродуктов, называемых туркменская смесь или латвийская смесь — и все понимают, что они содержат в себе значительное количество российской нефти, указывают специалисты.