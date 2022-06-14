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Назван способ выбрать сладкую клубнику

Доцент РЭУ Манохина назвала клубнику ярко-красного цвета слаще темноокрашенной

Фото: Unsplash

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина рассказала, как выбрать качественную клубнику. Об этом он сообщила в интервью агентству «Прайм».

Махонина назвала способ выбрать сладкую клубнику и отметила, что это трудно сделать по ее внешнему виду. Однако ягоды ярко-красного цвета слаще темноокрашенных.

«Сладкую клубнику выбрать по внешним признакам затруднительно. Разные сорта отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Но было замечено, что клубника ярко-красного цвета слаще темноокрашенной», — отметила она.

Кроме того, доцент призвала обратить внимание нас запах ягоды. Интенсивность аромата говорит о более ярко выраженном вкусе клубники. По мнению доцента, следует приобретать ягоды российских производителей, поскольку их отличает более сладкий и выраженный вкус, чем товара из Египта и Сербии.

Ранее Махонина назвала способ выбрать вкусную черешню. Она посоветовала покупать яркие плотные ягоды без повреждений.

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Марина Совина
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