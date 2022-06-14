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Посол Украины возмутился данными о торговле ФРГ и России

Посол Украины Мельник осудил власти ФРГ после публикации данных о торговле с Россией

Фото: Maher Nazeh / Reuters

Власти Германии не проявляют должной солидарности с Украиной, наращивая торговлю энергоносителями с Россией во время боевых действий. Об этом написал посол республики в ФРГ Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

Дипломат приложил к своей публикации ссылку на статью портала Die Welt. В ней приведены данные Федерального статистического управления о поставках российских энергоносителей в Германию: за первый квартал 2022 года страна заплатила за импорт топлива 15,8 миллиарда евро. Посол осудил Берлин за финансирование российского бюджета и потребовал снизить закупки.

«Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?» — возмутился Мельник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца и потребовал от него прекратить попытки «балансировать между Киевом и Москвой». Политик напомнил, что ФРГ начала помогать республике намного позже других европейских стран, особенно государств восточного фланга НАТО.

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Алевтина Запольская
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