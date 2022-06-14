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В ООН оценили гуманитарную ситуацию в Донецке

Представитель генсека ООН Дюжаррик оценил ситуацию в Донецке как чрезвычайно напряженную

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Ситуация в Донецке вызывает обеспокоенность, из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск гибнут гражданские лица и даже дети. Так состояние дел в столице Донецкой народной республики оценил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Наши коллеги на земле, занимающиеся гуманитарной работой, сообщили нам, что ситуация в Донецке остается чрезвычайно напряженной. Эскалация напряженности за последнюю неделю причинила огромные страдания гражданским лицам, включая людей, оказывающих помощь и проживающих в городе. Только за последние 24 часа были убиты гражданские лица, включая детей», — сказал представитель генсека.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что массированный артиллерийский удар по донецкому городскому роддому со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) является военным преступлением. «Обстрел Республиканского центра охраны материнства и детства — это факт не для комментариев, это супер, гипертерроризм», — резюмировал он.

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Дмитрий Сотак
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