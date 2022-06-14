В Кремле оценили вероятность контакта Путина и Зеленского

Помощник президента Ушаков: Москва допускает возможность контакта Путина и Зеленского

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков оценил вероятность контакта Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Его слова передает ТАСС.

По словам Ушакова, Москва допускает возможность контакта глав двух государств. Но она требует «соответствующих условий» и «очень-очень-очень тщательной подготовки», подчеркнул он. «Без этого, впустую, никто встречаться с Зеленским не будет», — заключил помощник Путина.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что в российско-украинских переговорах пока нет изменений, в них «все заглохло». Представитель Кремля напомнил, что последняя очная встреча представителей Москвы и Киева состоялась 29 марта в Стамбуле. Затем 15 апреля российская сторона передала украинской проект мирного соглашения, который до сих пор остался без ответа.