Появилось видео последствий взрыва в граничащем с Украиной российском регионе

Очевидцы опубликовали видео последствий взрыва в Клинцах Брянской области

В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

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Последствия взрыва в граничащем с Украиной российском городе Клинцы Брянской области попали на видео. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал «RT на русском».

На видео один из очевидцев демонстрирует большую воронку, оставшуюся на месте взрыва. Также на кадрах видно, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб и военные. Место взрыва оцеплено.

По сообщению местного Telegram-канала, инцидент произошел в районе входящего в городское поселение села Займище.

Ранее сообщалось, что после взрыва почти во всех квартирах города пропали свет и вода. Предположительно, пострадала одна женщина, поврежден жилой дом.