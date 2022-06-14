Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы города с сильно подорожавшими готовыми квартирами

В «Этажах» выяснили, что сильнее всего за 2 года вторичное жилье подорожало в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сильнее всего с июня 2020 года квартиры на вторичном рынке подорожали в Краснодаре. Другие города с самым заметным ростом цен на готовое жилье назвали аналитики федеральной компании «Этажи» в своем исследовании, пишут «Известия».

По данным специалистов, за два года объекты на вторичном рынке Краснодара в среднем выросли в цене на 63 процента, до 103,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место в рейтинге занял Омск — там «квадрат» во «вторичке» подорожал на 62 процента, до 78,7 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Казань — жилье там подорожало на 48,3 процента, до 126,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Среди городов с сильно выросшими в цене готовыми квартирами аналитики также указали Самару (плюс 47 процентов), Красноярск (плюс 46,8 процента), Новосибирск (плюс 45,1 процента), Нижний Новгород (плюс 45 процента), Челябинск (плюс 44,3 процента), Москва (плюс 44,2 процента) и Ростов-на-Дону (плюс 43,6 процента).

В «Этажах» отметили, что в целом по России с июня 2020 года вторичное жилье подорожало на 43 процента, до 93,5 тысячи рублей за квадратный метр. По словам заместителя директора компании Татьяны Ахметдиновой, сейчас на рынке вторичного жилья выгодно торговаться — скидка может достигать 15-20 процентов от цены предложения, особенно на низколиквидные варианты, а также на те квартиры, которые приобретались более трех лет назад до резкого подорожания.

Ранее эксперты назвали регионы России с самым доступным жильем. Лидерами рейтинга оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — там накопить на «двушку» площадью 60 квадратных метров семья с одним ребенком сможет за три года или меньше.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала жительницу Москвы по подозрению в госизмене
Три человека погибли во время сбора фруктов от удара молнии
Украинские власти Запорожской области заявили об угрозе экологической катастрофы
Москвичам пообещали дожди с грозами до конца недели
Франция показала пушку для танка будущего
Изнасилованная морпехом ВСУ жительница Мариуполя нашлась живой
В российском бюджете нашли нарушения на сотни миллиардов рублей
Названы города с сильно подорожавшими готовыми квартирами
Названо лучшее туристическое развлечение 2022 года
Ким Кардашьян натянула на себя культовое платье Мэрилин Монро и испортила его
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.