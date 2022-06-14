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Губернатора Свердловской области выдвинули на региональные выборы

«Единая Россия» выдвинула губернатора Куйвашева на пост главы Свердловской области
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на выборы главы региона. О таком решении сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.

«"Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборы губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также привела слова губернатора о том, что только за 2021 год в регионе было построено шесть детских садов, восемь школ и две поликлиники, переоснастили два сосудистых центра, а также организовали работу пяти центров помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

«Мы первый регион, где открылся филиал "Сириуса" — наш проект "Золотое сечение". Только за прошлый учебный год на школьный этап олимпиад заявилось больше 300 тысяч школьников. Мы уже приступили к разработке большой региональной программы по поддержке студенчества. И с такой же инициативой выйдем на федеральный уровень», — заявил Куйвашев.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Евгению Куйвашеву вновь баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. Глава государства также пожелал губернатору успехов в дальнейшем развитии региона и выразил надежду, что Куйвашев приступит к этому как можно быстрее.

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