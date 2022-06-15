НАТО расширит присутствие на востоке с батальонного до бригадного уровня

Столтенберг заявил, что НАТО расширит присутствие на востоке с батальонов до бригад

НАТО расширит свое присутствие на востоке, увеличив численность передовых боевых групп в восточноевропейских странах. Альянс планирует перейти с батальонного до бригадного уровня присутствия, сообщил генсек объединения Йенс Столтенберг. Цитату приводит ТАСС.

Расширение будет подразумевать создание передовых штабов и складов вооружений, а также перераспределение сил. Как правило, численность батальона не превышает тысячи человек, в то время как численность бригад может достигать 5,5 тысяч человек.

«У нас не будет в точности одинаковых конфигураций сил во всех странах на восточном фланге... Большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня», — отметил Столтенберг. Он пояснил, что Германия готова нарастить численность своих сил в Литве, чтобы там сформировались бригады, а Великобритания пока не уточнила, до какой степени готова пойти на расширение в Эстонии.

На включение в состав НАТО претендуют Финляндия и Швеция. Они официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне продолжающейся с февраля спецоперации России на Украине. Их заявки пока не одобрили из-за возражений Турции: та выступила против, поскольку обе страны якобы «приютили террористов» (речь о курдских формированиях) и ввели против Анкары санкции.