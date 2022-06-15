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Названы победители литературной премии имени Бажова

Василий Струж и Александр Титков стали победителями литературной премии имени Бажова
Владимир Голубев

Владимир Голубев. Фото: «Информационный портал города Полевского»

Подведены итоге XXIII Общенациональной литературной премии имени П. П. Бажова. Имена победителей назвал председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко, передает ТАСС.

Так, лучшим в номинации «Поэзия» стал Василий Струж из Серпухова, в номинации «Публицистика» — Александр Титков из Ставропольского края, а в номинации «Польза дела» — Александр Кофман из Донецкой народной республики и Александра Федосова из Свердловской области.

Как рассказал Гриценко, в дальнейшем организаторы планируют сделать премию литературно-театральной, учредив отдельную номинацию для драматургов.

Ранее стало известно, что летом в Забайкалье начнутся съемки фильма по книге российского писателя Андрея Геласимова «Степные боги». Роман вышел в свет в 2008 году. Основной сюжет разворачивается в Забайкалье накануне бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

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Мария Гейн
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