Названы победители литературной премии имени Бажова
Подведены итоге XXIII Общенациональной литературной премии имени П. П. Бажова. Имена победителей назвал председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко, передает ТАСС.
Так, лучшим в номинации «Поэзия» стал Василий Струж из Серпухова, в номинации «Публицистика» — Александр Титков из Ставропольского края, а в номинации «Польза дела» — Александр Кофман из Донецкой народной республики и Александра Федосова из Свердловской области.
Как рассказал Гриценко, в дальнейшем организаторы планируют сделать премию литературно-театральной, учредив отдельную номинацию для драматургов.
Ранее стало известно, что летом в Забайкалье начнутся съемки фильма по книге российского писателя Андрея Геласимова «Степные боги». Роман вышел в свет в 2008 году. Основной сюжет разворачивается в Забайкалье накануне бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.