Названы победители литературной премии имени Бажова

Василий Струж и Александр Титков стали победителями литературной премии имени Бажова

Подведены итоге XXIII Общенациональной литературной премии имени П. П. Бажова. Имена победителей назвал председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко, передает ТАСС.

Так, лучшим в номинации «Поэзия» стал Василий Струж из Серпухова, в номинации «Публицистика» — Александр Титков из Ставропольского края, а в номинации «Польза дела» — Александр Кофман из Донецкой народной республики и Александра Федосова из Свердловской области.

Как рассказал Гриценко, в дальнейшем организаторы планируют сделать премию литературно-театральной, учредив отдельную номинацию для драматургов.

Ранее стало известно, что летом в Забайкалье начнутся съемки фильма по книге российского писателя Андрея Геласимова «Степные боги». Роман вышел в свет в 2008 году. Основной сюжет разворачивается в Забайкалье накануне бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.