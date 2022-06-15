В обстрелянном Украиной селе Брянской области ввели режим ЧС

В брянском селе Займище ввели режим ЧС после обстрела со стороны Украины

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в селе Займище Брянской области после обстрела со стороны Украины. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Клинцовской городской администрации.

«Ввести с 18:00 14 июня 2022 года до особого распоряжения для органов управления и сил Клинцовского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"», — говорится в документе.

Также в документе указаны границы зоны действия ЧС, которые проходят в пределах улиц Белорусской и Калинина села Займище. Режим введен, в частности, для органов управления, а также для сил местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Об обстреле города Клинцы стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после атаки в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка.

Глава региона сообщил, что, по предварительной информации, в результате обстрела пострадали четыре человека. Позднее количество пострадавших увеличилось до шести.