Bloomberg: Турция столкнулась с угрозой дефолта по госдолгу на фоне подорожавших CDS

Турция столкнулась с реальной угрозой дефолта по госдолгу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на котировки кредитных дефолтных свопов (CDS) на госдолг страны.

Кредитный дефолтный своп представляет собой страховку для держателей долговых обязательств от наступления дефолта по ним. Покупатель инструмента платит премию (обычно раз в квартал) продавцу, в роли которого чаще всего выступают банки, и в случае несостоятельности заемщика может рассчитывать на погашение долга. Также CDS можно перепродавать третьей стороне, не выступающей заемщиком по базовому долгу.

Стоимость CDS, также называемая спредом, выражается в базисных пунктах (сотая часть процента) от номинала долга, лежащего в основе свопа. В настоящий момент CDS на госдолг Турции стоят 870 базисных пунктов (8,7 процента) от номинала, которые покупателю предстоит выплачивать ежегодно до окончания срока действия свопа. Нынешний показатель стал рекордным за последние 19 лет.

Дополнительными факторами, вызывающими беспокойство инвесторов, являются растущая инфляция в стране, величина которой в годовом выражении, по официальным данным, достигла 70 процентов, а также ослабление курса лиры, которая с начала года потеряла уже 23 процента своей стоимости. Денежно-кредитная политика турецкого центробанка, которую поддерживает президент Реджеп Эрдоган и которая заключается в снижении процентных ставок ради борьбы с инфляцией, отталкивает инвесторов, в том числе из-за снижения доходности местных долговых инструментов.