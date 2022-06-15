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Пушилин описал детали вхождения ДНР в состав России

Денис Пушилин заявил, что ДНР может сохранить статус республики при вхождении в состав РФ
Денис Пушилин

Денис Пушилин . Фото: Николай Тришин / ТАСС

ДНР может сохранить статус республики после вхождения в состав России. Об этом заявил ее глава Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Описывая детали грядущей интеграции, политик сообщил, что ДНР должна присоединиться к РФ как отдельный субъект. В его названии сохранят слово «республика» по аналогии с Татарстаном.

«Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому», — заявил Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Конституция России определяет республики как разновидность равноправных субъектов. При этом регион, имеющий такой статус, может иметь собственную конституцию и государственные языки.

Ранее глава республики назвал освободительной военную операцию, которую проводит Россия на территории Украины, и предсказал, что она закончится «полнейшей победой». «В этом нет никаких сомнений», — утверждал он.

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Алевтина Запольская
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