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Девушка отправилась в больницу из-за «чудовищного» помолвочного кольца

Daily Mail: мужчина подарил возлюбленной кольцо и вынудил ее отправиться в больницу

Фото: Dailymail

В Австралии мужчина подарил возлюбленной «чудовищное» помолвочное кольцо, разозлил ее и вынудил отправиться в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка рассказала, что приняла предложение руки и сердца четыре месяца назад. Поскольку на тот момент мужчина еще не раздобыл кольцо, она согласилась выйти замуж с условием, что он купит украшение позже. При этом невеста дала жениху четкие указания и ожидала получить кольцо с сапфиром мятного оттенка стоимостью 8859 австралийских долларов (около 360 тысяч рублей). По ее словам, она знала, что избранник может потратить такую сумму без ущерба для своего бюджета.

Когда мужчина сообщил девушке, что заказанное им украшение наконец-то доставлено, она была вне себя от счастья. Но радость продлилась недолго. Открыв заветную коробочку, она обнаружила вовсе не желанное кольцо, а «нечто с огромным зеленым камнем». Помимо того что кольцо не устроило невесту визуально, оно оказалось слишком маленьким и застряло у нее на пальце.

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Чтобы избавиться от него, расстроенная девушка отправилась в больницу, где украшение распилили и сняли. Она призналась, что ее очень обидел поступок возлюбленного. «Я опустошена и плачу. Он не сможет купить мне другое кольцо до свадьбы. Я никогда не буду помолвлена по-настоящему», — посетовала она.

Мнения пользователей в комментариях разделились: одни поддержали девушку и назвали ее жениха невнимательным, а другие, напротив, посоветовали мужчине задуматься, подходящую ли он выбрал невесту.

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Сычуань сделал предложение возлюбленной с кольцом, которое семь лет назад спрятал в ее электронной книге. Тогда он еще не решил, когда сделает ей предложение, но точно знал, что однажды это произойдет.

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Евгения Черкасова
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