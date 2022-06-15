Макрон заявил о нежелании Франции и Евросоюза воевать с русскими

Президент Макрон заявил, что Франция и Евросоюз не хотят воевать с русским народом

Франция и Европейский союз не хотят воевать с русским народом. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом на базе ВВС Михаил Когэлничану в уезде Констанца (юго-восток Румынии). Его цитирует ТАСС.

По его словам, Париж изначально призывал вводить санкции против в Москвы в качестве наказания за специальную военную операцию на украинской территории. «Но мы хотим построить и мир, а это означает, что в определенный момент огонь должен быть прекращен, а переговоры возобновлены», — заявил лидер Франции.

«Чтобы Украина выиграла и огонь был прекращен, нужны переговоры, украинский президент [Владимир Зеленский] должен провести переговоры с Россией, и мы, европейцы, также будем за этим столом, предоставляя гарантии безопасности и элементы, которые зависят от нас», — добавил Макрон.

Ранее Макрон напомнил Зеленскому, что Россия — это сильная держава, которая является частью европейского региона.«Я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью», — заявил он.