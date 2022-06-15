Макрон напомнил Зеленскому о делении одного континента с Россией

Макрон напомнил Зеленскому, что европейцы делят один континент, и Россия будет его частью

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Россия — это сильная держава, которая является частью европейского региона. Его слова передает РИА Новости.

Французский лидер напомнил Зеленскому о необходимости деления одного континента с РФ. «Я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью», — уточнил он.

Макрон подчеркнул, что Россия — это сильная держава. «Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», — резюмировал он.

Ранее Макрон заявил, что Киеву придется вести переговоры с Москвой после установления на Украине режима прекращения огня. По его словам, за столом переговоров также будут находиться и представители европейских стран, чтобы выступить гарантами безопасности.