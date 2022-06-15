Премьер Финляндии заявила о риске застывания на месте вступления страны в НАТО

Премьер Финляндии Марин заявила, что вступление страны в НАТО может застыть на месте

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о риске застывания на месте вступления страны в НАТО в случае, если по этому поводу не будет достигнуто соглашение с Турцией. Об этом сообщает агентство AFP, передает РИА Новости.

По словам Марин, если вопрос не решится до саммита альянса в Мадриде, то «процесс застынет на месте». «Мы не знаем насколько, но он может застыть на некоторое время», — пояснила она.

Финский премьер подчеркнула, что страна серьезно относится к опасениям Турции и хочет рассмотреть их. «Но я также считаю, что Турция тоже несет ответственность за то, чтобы попытаться найти решения на данном этапе», — добавила Марин. При этом ранее Анкара заявляла о том, что Финляндию и Швецию «с радостью примут в НАТО», отметила она.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявит об отказе Турции пойти на компромисс на саммите НАТО в Мадриде. До этого он также сообщал, что продолжит препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.