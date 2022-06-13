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Раскрыта позиция Турции на будущем саммите НАТО

Президент Эрдоган заявит об отказе Турции пойти на компромисс на саммите НАТО в Мадриде
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде намерен заявить, что Турция не изменит свою позицию по «поддерживающим терроризм странам», сообщает РИА Новости.

Канцелярия главы Турции раскрыла его позицию на будущем саммите НАТО и сообщила, что Эрдоган заявит об отказе Турции пойти на компромисс по вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Отмечается, что 17 июня управление коммуникаций при администрации президента страны проведет Брюсселе дискуссию.

Участники встречи обсудят «будущее НАТО после войны в Украине», что позволит Турции объяснить свою точку зрения всему миру с помощью возможностей публичной дипломатии.

«Перед саммитом НАТО, на котором президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие 28-30 июня, управление коммуникаций проведет 28 июня в Мадриде дискуссию для информирования международной общественности. Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что "Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации"», — сообщили в канцелярии Эрдогана.

Ранее Эрдоган сообщал, что продолжит препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс призван содействовать безопасности, а не распространению терроризма.

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Марина Совина
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