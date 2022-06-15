Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме высказались о бессмысленности полного импортозамещения

Председатель комитета Госдумы Гутенев заявил, что полное импортозамещение в РФ невозможно

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Тотально заместить импортную продукцию российской нецелесообразно, а главное, невозможно, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Председатель комитета Госдумы посчитал, что в полном отказе от импорта нет необходимости, объяснив это тем, что ни одна страна в мире не может ограничиться только местным производством. «Даже если ты обладаешь миллиардным рынком, как Китай, все равно по отдельным направлениям экономически нецелесообразно и невозможно производить всю продукцию для себя. Есть сегменты, где нужно обеспечить технологический суверенитет. Это касается производства современных средств вооружений, где невозможна кооперация и покупка защищенной электронно-компонентной базы», — сказал он.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

По его мнению, заменить отсутствующую продукцию могут альтернативные надежные поставщики. В отдельных же случаях стране необходимо формировать складские запасы. О бессмысленности полного импортозамещения ранее говорил и генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Гутенев отметил, что по этому вопросу абсолютно с ним согласен.

Чемезов заявил, что «предательство Запада не повод закрывать окна и двери», и назвал попытки замещения всего импорта нецелесообразным. Глава «Ростеха» признал, что в данный момент Россия утратила доступ к отдельным товарам. В то же время он выразил мнение, что в сложившейся ситуации важно сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о здоровье Путина
В ЛНР заявили о блокировании украинских военных на заводе «Азот»
В Москве установят бронзовый памятник Жанне Фриске
Иностранным IT-специалистам упростили получение вида на жительство в России
Осужденному в Белоруссии россиянину усилили режим заключения
Сексолог оценил робота Дуняшу с внешностью модели из Перми на ПМЭФ
В Госдуме высказались о бессмысленности полного импортозамещения
НАТО расширит присутствие на востоке с батальонного до бригадного уровня
Подсчитана выгода ипотечников от снижения ключевой ставки
Европейцы расхотели «справедливости» для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.