В Госдуме высказались о бессмысленности полного импортозамещения

Председатель комитета Госдумы Гутенев заявил, что полное импортозамещение в РФ невозможно

Тотально заместить импортную продукцию российской нецелесообразно, а главное, невозможно, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Председатель комитета Госдумы посчитал, что в полном отказе от импорта нет необходимости, объяснив это тем, что ни одна страна в мире не может ограничиться только местным производством. «Даже если ты обладаешь миллиардным рынком, как Китай, все равно по отдельным направлениям экономически нецелесообразно и невозможно производить всю продукцию для себя. Есть сегменты, где нужно обеспечить технологический суверенитет. Это касается производства современных средств вооружений, где невозможна кооперация и покупка защищенной электронно-компонентной базы», — сказал он.

По его мнению, заменить отсутствующую продукцию могут альтернативные надежные поставщики. В отдельных же случаях стране необходимо формировать складские запасы. О бессмысленности полного импортозамещения ранее говорил и генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Гутенев отметил, что по этому вопросу абсолютно с ним согласен.

Чемезов заявил, что «предательство Запада не повод закрывать окна и двери», и назвал попытки замещения всего импорта нецелесообразным. Глава «Ростеха» признал, что в данный момент Россия утратила доступ к отдельным товарам. В то же время он выразил мнение, что в сложившейся ситуации важно сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач.