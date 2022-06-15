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Российская стилистка назвала главные ошибки в домашнем уходе за волосами

Российская топ-стилистка Ирина Ерешко: отвары трав и хна делают волосы сухими и ломкими

Фото: Maryna Pleshkun / Shutterstock

Российская топ-стилистка Ирина Ерешко назвала главные ошибки в домашнем уходе за волосами. Ее комментарии приводит издание Woman's Day.

По словам Ерешко, отвары трав, которые рекомендуется использовать как ополаскиватели после мытья головы, вовсе не являются средствами для борьбы с жирностью волос. Специалист пояснила, что они высушивают структуру прядей и могут придать им нежелательный оттенок. «Особенно бдительными следует быть блондинкам: настой из крапивы может придать вашим светлым пшеничным прядям зеленоватый или рыжеватый оттенок, который будет крайне тяжело вывести даже современными средствами», — рассказала она.

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Помимо этого, Ерешко отметила, что натуральные красители, такие как хна и басма, также негативно влияют на состояние волос, а именно — делают их ломкими и пористыми. Эксперт уточнила, что к такому же результату может привести использование натуральных масел. «Если вы делаете горячую укладку, волосы могут сгореть, так как растительные масла окисляются при высоких температурах и усиливают действие свободных радикалов», — предупредила парикмахер.

В заключение стилистка особо выделила рецепт маски из коньяка и толченой куркумы, который стал популярным благодаря соцсетям. Авторы роликов заявляли об укреплении волос и придания им блеска за счет смеси крепкого алкогольного напитка и пряной приправы. «Девушки со светлыми волосами, не смутившись ярко-желтым цветом специи, ринулись пробовать совет на себе. Все, чего они добились после такого эксперимента, — шевелюра неестественного канареечного оттенка», — заключила Ерешко.

Ранее в июне парикмахер с никнеймом headofficesalons из Ирландии раскрыла последствия стрижки и окрашивания волос в домашних условиях. Стилистка заявила, что универсальной краски для волос не существует, поэтому красить волосы самостоятельно — плохая идея. Кроме того, она объяснила, что для стрижки профессионалы используют специальные ножницы с заостренными лезвиями, и отметила, что неподходящий инструмент может спровоцировать появление секущихся концов.

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Мария Винар
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