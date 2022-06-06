Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парикмахер раскрыла последствия стрижки и окрашивания волос в домашних условиях

The Irish Sun: самостоятельная стрижка и окрашивание волос приведут к секущимся концам

Фото: unsplash

Парикмахер из Ирландии раскрыла последствия стрижки и окрашивания волос в домашних условиях. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Irish Sun.

В начале ролика стилистка с никнеймом headofficesalons заявила, что универсальной краски для волос не существует, поэтому красить волосы самостоятельно — плохая идея. «Мастера в салонах красоты смешивают два типа краски, которые подходит именно вашим волосам. Кроме того, перед процедурой окрашивания профессионал наносит на ваши локоны специальное средство для подготовки к кардинальному изменению цвета», — рассказала эксперт. Она добавила, что именно по этой причине в процессе домашнего окрашивания многие люди не могут получить желаемый оттенок волос.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

На последующих кадрах ирландка также объяснила зрителям, почему нельзя подстригать волосы дома. По ее словам, профессионалы используют специальные ножницы с заостренными лезвиями. «Если у вас нет подходящих ножниц, у вас появятся секущиеся концы», — предупредила она.

В заключение парикмахер добавила, что последствия домашнего окрашивания и стрижки можно заметить через два-три месяца после процедуры.

В марте эксперт по уходу за волосами из Амстердама Анна Ли раскрыла главные ошибки при уходе за влажными прядями после мыться головы. Блогерша порекомендовала отказаться от расчесывания мокрых локонов. По ее словам, структура волос становится более хрупкой под воздействием влаги, поэтому зубья гребня могут разрушить пряди и спровоцировать возникновение секущихся концов. Вместо этого специалистка посоветовала дожидаться полного высыхания волос и только потом приступать к расчесыванию.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Украина отказалась считать трагедией потерю территорий страны
В Литве выступили против вывоза украинского зерна через Белоруссию
Задержанный на Шри-Ланке российский самолет вылетел в Москву
Перечислены основные уловки педофилов при знакомстве с детьми
Двое военных пострадали в российском регионе из-за сброшенного с дрона снаряда
Названы потенциальные покупатели уходящего из России бизнеса
Шестилетний мальчик погиб во время семейного отпуска
Уехавшая из России телеведущая сообщила о нежелании продавать квартиру в Москве
Африканскому боксеру присудили поражение за бой с тенью
Бывшего замглавы российского города осудят за взятку от предпринимателя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.