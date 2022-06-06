Парикмахер раскрыла последствия стрижки и окрашивания волос в домашних условиях

The Irish Sun: самостоятельная стрижка и окрашивание волос приведут к секущимся концам

Парикмахер из Ирландии раскрыла последствия стрижки и окрашивания волос в домашних условиях. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Irish Sun.

В начале ролика стилистка с никнеймом headofficesalons заявила, что универсальной краски для волос не существует, поэтому красить волосы самостоятельно — плохая идея. «Мастера в салонах красоты смешивают два типа краски, которые подходит именно вашим волосам. Кроме того, перед процедурой окрашивания профессионал наносит на ваши локоны специальное средство для подготовки к кардинальному изменению цвета», — рассказала эксперт. Она добавила, что именно по этой причине в процессе домашнего окрашивания многие люди не могут получить желаемый оттенок волос.

На последующих кадрах ирландка также объяснила зрителям, почему нельзя подстригать волосы дома. По ее словам, профессионалы используют специальные ножницы с заостренными лезвиями. «Если у вас нет подходящих ножниц, у вас появятся секущиеся концы», — предупредила она.

В заключение парикмахер добавила, что последствия домашнего окрашивания и стрижки можно заметить через два-три месяца после процедуры.

В марте эксперт по уходу за волосами из Амстердама Анна Ли раскрыла главные ошибки при уходе за влажными прядями после мыться головы. Блогерша порекомендовала отказаться от расчесывания мокрых локонов. По ее словам, структура волос становится более хрупкой под воздействием влаги, поэтому зубья гребня могут разрушить пряди и спровоцировать возникновение секущихся концов. Вместо этого специалистка посоветовала дожидаться полного высыхания волос и только потом приступать к расчесыванию.