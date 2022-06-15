В Херсонской области сочли истерикой угрозу Зеленского вернуть регион

Член ВГА Херсонской области Стремоусов назвал истерикой угрозу Зеленского вернуть регион

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского вернуть контроль над регионом. Об этом он заявил РИА Новости.

Комментируя высказывание Зеленского, член ВГА отметил, что подобные заявления — «уже не смешно». «Херсонская область уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации», — сказал он.

Стремоусов также назвал Зеленского «неадекватным» и обвинил в том, что тот «всегда вел антиукраинскую и антинародную политику».

14 июня Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически является безвозвратно российской. Чиновник добавил, что необходимо понимать, что в регионе «Украина закончилась», нужно перестраиваться, получать паспорта Российской Федерации и помнить, что в ее составе жителям края «будет действительно по-домашнему приятно и хорошо». Стремоусов также подчеркнул, что область была освобождена практически без единого выстрела, без большого количества жертв и разрушений.