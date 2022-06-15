Половину заводов IKEA в России захотели открыть заново

Новгородской губернатор Никитин заявил, что заводы IKEA могут открыться с новым владельцем

Два из четырех заводов уходящей компании IKEA, расположенные в Новгородской области, могут открыться с новым владельцем, причем уже через несколько месяцев. Об этом заявил РИА Новости губернатор Андрей Никитин.

Он утверждает, что приобрести предприятия уже хотят российские инвесторы. «Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти заводы продолжат свою работу, но уже с новым собственником. Любой инвестор, который придет, получит нашу поддержку», — пояснил глава региона на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Еще одна фабрика IKEA находится в Ленинградской области. По оценкам главы города Тихвин, где работал завод, уход компании является огромной проблемой: на предприятии работали 1057 местных жителей.

«Для нас как территории главное — НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками, которые обслуживали предприятие, которые работали вне предприятия. Они тоже пострадают», — пояснил глава российского города. По словам Лазаревича, помочь найти работу уволенным работникам фабрики не получится.

Четвертый завод IKEA находится в Кировской области.

О намерении продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране компания IKEA объявила ранее 15 июня. Сотрудникам обещают выплатить компенсации.