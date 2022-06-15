Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ФРС США спрогнозировала рост инфляции

ФРС США ухудшила прогноз по инфляции на 2022 год до 5,2%, рост ВВП — до 1,7%

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год и спрогнозировала рост безработицы и инфляции в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Так, прогноз по росту американской экономики на 2022 год ухудшен с мартовских 2,8 до 1,7 процента, по инфляции — повышен с 4,3 до 5,2 процента, по безработице — с 3,5 до 3,7 процента. При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП уменьшился с мартовских 2,2 процента до 1,7 процента, по безработице повышен с 3,5 до 3,9 процента, а прогноз по инфляции понижен с 2,7 до 2,6 процента.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен с 4,1 до 4,3 процента, а на 2023 год — с 2,6 до 2,7 процента.

В среду, 15 июня, ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 1,5–1,75 процента годовых. Регулятор повысил ставку третий раз подряд, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. При этом Комитет по операциям на открытом рынке ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона «будет уместным».

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили о нулевой точке российско-американского диалога
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.