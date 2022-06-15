ФРС США спрогнозировала рост инфляции

ФРС США ухудшила прогноз по инфляции на 2022 год до 5,2%, рост ВВП — до 1,7%

Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год и спрогнозировала рост безработицы и инфляции в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Так, прогноз по росту американской экономики на 2022 год ухудшен с мартовских 2,8 до 1,7 процента, по инфляции — повышен с 4,3 до 5,2 процента, по безработице — с 3,5 до 3,7 процента. При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП уменьшился с мартовских 2,2 процента до 1,7 процента, по безработице повышен с 3,5 до 3,9 процента, а прогноз по инфляции понижен с 2,7 до 2,6 процента.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен с 4,1 до 4,3 процента, а на 2023 год — с 2,6 до 2,7 процента.

В среду, 15 июня, ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 1,5–1,75 процента годовых. Регулятор повысил ставку третий раз подряд, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. При этом Комитет по операциям на открытом рынке ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона «будет уместным».

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