Россия нанесла удар ракетами «Калибр» по военным объектам Украины

Минобороны сообщило об ударе ракетами «Калибр» с борта российского фрегата по объектам ВСУ

Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по военным объектам Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что залповый пуск четырех ракет был осуществлен экипажем российского фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря. Целями российских военных стали объекты инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Минобороны показало видео боевой работы российского фрегата. На предоставленных кадрах видно, как корабль выполняет запуск ракет «Калибр».

Ранее ведомство опубликовало видео запуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота. Таким образом российские военные нанесли удар по объектам ВСУ.