Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия нанесла удар ракетами «Калибр» по военным объектам Украины

Минобороны сообщило об ударе ракетами «Калибр» с борта российского фрегата по объектам ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по военным объектам Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что залповый пуск четырех ракет был осуществлен экипажем российского фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря. Целями российских военных стали объекты инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Минобороны показало видео боевой работы российского фрегата. На предоставленных кадрах видно, как корабль выполняет запуск ракет «Калибр».

Ранее ведомство опубликовало видео запуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота. Таким образом российские военные нанесли удар по объектам ВСУ.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.