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Россиянина задержали по делу об изнасиловании дочери в сарае

Под Тверью задержали россиянина по делу об изнасиловании дочери в сарае

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Под Тверью сотрудниками УМВД задержан мужчина по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, совершенном в сарае. Об этом в среду, 15 июня, «Ленте.ру» сообщила пресс служба Следственного комитета России (СКР) по Тверской области.

По данным ведомства, вечером 14 июня 2022 года в Лихославльском муниципальном округе подозреваемый, находясь в помещении хозяйственной придомовой постройки, изнасиловал малолетнюю дочь. Калининский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении мужчины.

Его причастность к преступлению против половой неприкосновенности дочери подтверждена проведенными следственными действиями. На данный момент назначены медицинская, психолого-психиатрическая, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Следствие намерено просить суд об отправке подозреваемого в СИЗО.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил школьницу из Петергофа и два месяца удерживал ее взаперти и насиловал в Тверской области.

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Екатерина Власова
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