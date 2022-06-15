Жители Камчатки смогут бесплатно посещать особо охраняемые природные территории

В Камчатском крае решили взимать плату за посещение природных парков только с туристов

Правительство Камчатки решило взимать плату за посещение особо охраняемых природных территорий только с туристов. Об этом пишет ТАСС.

Согласно решению депутатов камчатского парламента, жители Камчатского края смогут бесплатно посещать природные парки, например, Быстринский, Ключевской, Налычево и Южно-Камчатский, а также заказники и памятники природы региона.

«В ходе дискуссии было принято решение, что плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения с жителей Камчатского края взиматься не будет. Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях», — заявил министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

Ранее в мае в Камчатском соколином центре появились первые птенцы редких камчатских соколов. Сообщалось, что питомник этой зимой принял 42 пары соколов — работа по сохранению и репродукции редких видов птиц началась по поручению президента России Владимира Путина.